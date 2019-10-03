Нам морозы не угроза: как казанские автобусы готовят к зимнему сезону

Перед наступлением холодов на автотранспортных предприятиях проверяют отопительные системы автобусов и при необходимости закупают дополнительные устройства для обогрева салонов, а с водителями и кондукторами проходит инструктаж о том, как нужно вести себя на дороге в условиях гололедицы. 597 из 787 казанских автобусов (76%) прошли проверку и полностью готовы к перевозкам пассажиров в холодное время года. Об этом узнали сегодня казанские журналисты в ходе пресс-тура на МУП ПАТП №4. Как идут работы по подготовке городского автотранспорта к работе в осенне-зимний период - в фоторепортаже "Реального времени".

