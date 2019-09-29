Прорвались! Рекорд Гиннесса по числу участников и 20 победителей

В Казани завершился всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" президентской платформы "Россия - страна возможностей". В церемонии закрытия конкурса принял участие президент РТ Рустам Минниханов.
Конкурс попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом заявила судья Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси на церемонии закрытия финала. IT-конкурс «Цифровой прорыв» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финальный хакатон стал крупнейшим в Европе и собрал свыше 3 тыс. человек. В нем приняли участие 440 команд.
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