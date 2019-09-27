Как «Города» изменят республику: в Казани завершился урбанистический хакатон

15:24, 27.09.2019 30
1/30
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани завершился Всероссийский урбанистический хакатон «Города», проходивший с 21 по 27 сентября. 30 молодых архитекторов и урбанистов со всей России и 14 участников из Татарстана подготовили проекты обновления молодежных центров республики. По итогам лучший проект будет реализован в 2020 году. Завершение хакатона - в фоторепортаже "Реального времени".

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи