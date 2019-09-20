Новый старый спикер и другие назначения: обновленный парламент Татарстана начал работу

Сегодня в Казани проходит первое заседание обновленного парламента Татарстана. Заседание проходит в присутствии президента РТ Рустама Минниханова, советника президента Минтимера Шаймиева и полного состава правительства РТ. Госсовет РТ шестого созыва официально утвердил Фарида Мухаметшина в качестве главы республиканского парламента. Должности заместителей заняли экс-глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов, Татьяна Ларионова (она занимала эту должность и в Госсовете пятого созыва), а также Юрий Камалтынов, глава фракции «Единая Россия» в Госсовете. Секретарем Госсовета Татарстана стала Лилия Маврина, которая также занимала этот пост в пятом созыве. Также депутаты на первой сессии шестого созыва избрали новых глав профильных комитетов
и комиссий.
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