Новый старый спикер и другие назначения: обновленный парламент Татарстана начал работу

Сегодня в Казани проходит первое заседание обновленного парламента Татарстана. Заседание проходит в присутствии президента РТ Рустама Минниханова, советника президента Минтимера Шаймиева и полного состава правительства РТ. Госсовет РТ шестого созыва официально утвердил Фарида Мухаметшина в качестве главы республиканского парламента. Должности заместителей заняли экс-глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов, Татьяна Ларионова (она занимала эту должность и в Госсовете пятого созыва), а также Юрий Камалтынов, глава фракции «Единая Россия» в Госсовете. Секретарем Госсовета Татарстана стала Лилия Маврина, которая также занимала этот пост в пятом созыве. Также депутаты на первой сессии шестого созыва избрали новых глав профильных комитетов

и комиссий.