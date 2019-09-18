Портфель для депутата: как народным избранникам шестого созыва удостоверения вручали

13:34, 18.09.2019 42
1/42
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Госсовете Татарстана прошло организационное собрание депутатов шестого созыва. Его провели председатель парламента Фарид Мухаметшин, глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов и депутат Алексей Созинов. Они поздравили народных избранников с удачным завершением избирательной кампании и пожелали хорошей работы. После напутственных слов Шагиахметов и Мухаметшин вручили удостоверения, нагрудные знаки и портфели депутатам шестого созыва.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

  • Анонимно 18 сен
    Не нахожу на фотках свет очей всех зеленодольцев Тыгина, а вот уж чье избрание в Госсовет стало праздником для города. Сколько лет уже чудит на пару с Герасимовым в Зеленодольске, наконец-то эта круговерть безумия переезжает в Казань, хотя бы отчасти
    Ответить
  • Анонимно 18 сен
    неужто прогулял заседание?
    Ответить
  • Анонимно 18 сен
    В боярскую думу надо переименовать.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи