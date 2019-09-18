Портфель для депутата: как народным избранникам шестого созыва удостоверения вручали

Сегодня в Госсовете Татарстана прошло организационное собрание депутатов шестого созыва. Его провели председатель парламента Фарид Мухаметшин, глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов и депутат Алексей Созинов. Они поздравили народных избранников с удачным завершением избирательной кампании и пожелали хорошей работы. После напутственных слов Шагиахметов и Мухаметшин вручили удостоверения, нагрудные знаки и портфели депутатам шестого созыва.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии