Разлив мазута и спасение пострадавшего: учения на Казанской ТЭЦ-3

Разгерметизация фланцевого соединения на подогревателе мазута, разлив топлива на площади в 20 квадратных метров, и обнаружение пострадавшего, которого нужно спасти – такова легенда учений, состоявшихся на территории Казанской ТЭЦ-3, входящей в состав ТГК-16 – генерирующей компании Группы ТАИФ. Цель учений – определить уровень готовности нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) к действиям, в случае чрезвычайной ситуации.

«Общая оценка учений – хорошо. Ко всем нештатным аварийно-спасательным операциям, персонал Казанской ТЭЦ-3 готов на 100%, - подвел итоги руководитель тренировки – заместитель главного инженера Казанской ТЭЦ-3 Александр Васильцов».

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