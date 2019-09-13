Сезон фотоохоты в МАКе: как прошел осенний споттинг — 2019

22:00, 13.09.2019 29
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Сегодня в международном аэропорту «Казань» прошел осенний споттинг - видеонаблюдение и фотографирование самолетов. В фотоохоте на «железных птиц» традиционно участвовал корреспондент «Реального времени». Его трофеи - в нашем фоторепортаже.

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