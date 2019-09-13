К юбилею легендарного «рубиновца»: в Казани стартовал традиционный турнир памяти Виктора Колотова

Сегодня в Казани стартовал ХVIII традиционный международный футбольный турнир среди команд ветеранов памяти Виктора Колотова. Турнир проводится в республике ежегодно с 2001 года. Легендарному полузащитнику казанского «Рубина», капитану киевского «Динамо» и сборной СССР в этом году исполнилось бы 70 лет.

В этом году в матчах на Центральном стадионе Казани принимают участие сборные команды ветеранов России, Беларуси, Зеленодольска, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя, а также команда футбольного клуба «Рубин».