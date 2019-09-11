Завод Горького заложил еще один «Каракурт»

18:00, 11.09.2019 34
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  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев

Сегодня главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл на Зеленодольский судостроительный завод им. Горького на церемонию закладки нового корабля проекта 22800. Малый ракетный корабль «Тайфун» относится к кораблям, известным под шифром «Каракурт». Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и выполнения задач мирного времени. Как подчеркнули на заводе, особенность судна заключается в развитом комплексе вооружения, благодаря которому оно может действовать как в корабельной группе, так и самостоятельно.

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