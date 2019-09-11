Завод Горького заложил еще один «Каракурт»

Сегодня главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл на Зеленодольский судостроительный завод им. Горького на церемонию закладки нового корабля проекта 22800. Малый ракетный корабль «Тайфун» относится к кораблям, известным под шифром «Каракурт». Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и выполнения задач мирного времени. Как подчеркнули на заводе, особенность судна заключается в развитом комплексе вооружения, благодаря которому оно может действовать как в корабельной группе, так и самостоятельно.
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