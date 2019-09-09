Сотрудники ТГК-16 приняли участие в фестивале #ВМЕСТЕЯРЧЕ-2019

Компания ТГК-16 приняла участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ-2019, который прошел в парке имени Горького. Мероприятие было посвящено бережному использованию энергии и применению современных технологий в домах и на работе. Для гостей работали выставка газомоторной техники, фотовыставка WorldSkills и «Бульвар энергоэффективных технологий».
На площадке сотрудники энергокомпаний боролись за звание самой интеллектуальной команды в игре энергоквиз. В результате победа досталась работникам компании ТГК-16.
В рамках фестиваля также состоялся турнир по мини-футболу среди предприятий топливно-энергетического комплекса Татарстана. В число сильнейших вошли футболисты команды ТГК-16 «Энергия». По итогам «Энергия» взяла золото, заняв победоносное первое место.
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