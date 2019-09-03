Лучшим преподавателям искусств: премии им.Константина Васильева вручили в шестой раз

13:08, 03.09.2019 24
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в Казани в шестой раз прошла церемония вручения городской премии им.Константина Васильева. Награждение состоялось в музее известного живописца. Победителей поздравил первый заместитель руководителя Исполкома Казани Рустем Гафаров.

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