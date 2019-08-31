День нефтяника в Альметьевске: парад «мобильных буровых», модное дефиле, мини-гольф и дебют президента на джембе

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в празднествах по случаю Дня работника нефтяной и газовой промышленности в Альметьевске. В ходе визита в нефтяную столицу республики президент Татарстана посетил новый центр хоккейной подготовки «Нефтяник», VII Всероссийскую конференцию конкурса «АгроНТИ-2019» в «Кванториуме» и площадку конкурса профмастерства, организуемого компанией «Татнефть».



Праздничные мероприятия начались на главной городской площади шествием трудовых коллективов предприятий Группы «Татнефть». После этого Рустам Минниханов осмотрел праздничную площадку, где для альметьевцев были организованы различные развлекательные мероприятия и зоны активности.

В праздничных мероприятиях принимали участие руководитель исполкома Альметьевского района Тимур Нагуманов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, финансовый директор АО НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев.