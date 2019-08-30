День республики — 2019: на арену Казанского цирка вышли «Главные герои»

23:55, 30.08.2019 36
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  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина
  • Гуландам Фатхуллина

В Казанском цирке сегодня награждали победителей Национальной детской премии «Главные герои — 2019» телеканала «Карусель». Праздник начался еще в фойе. Гостей встречали аниматоры в костюмах героев мультфильмов «Три богатыря», «Щенячий патруль», «Три кота», «Бременские музыканты» и любимец малышей Каляка-Маляка.

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