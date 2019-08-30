Kazan City Racing 2019: красочное шоу «КАМАЗов» и президент на мотоцикле

16:25, 30.08.2019 37
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

На площади Тысячелетия у казанского Кремля сегодня в честь Дня города и Дня Республики прошло автомотошоу Kazan city racing. Программа шоу началась с проезда колонны из 50 мотоциклистов клуба Harley-Davidson, которую возглавил президент Татарстана Рустам Минниханов на мотоцикле «Урал». Гвоздем программы стало выступление легендарной гоночной команды из Набережных Челнов «КАМАЗ-Мастер».

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