Рустам Минниханов встретился с татарстанскими единороссами

10:30, 31.08.2019 14
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с кандидатами в депутаты Госсовета республики VI созыва от партии власти. На встрече подвели предварительные итоги избирательной кампании единороссов и обсудили важные проекты и инициативы партии.

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комментарии

  • Анонимно 12:10
    Похвастались друг перед другом кто более ЗА повышение пенс возраста?..
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