Современные технологии и новейшее оборудование: «Нижнекамскнефтехим» завершил реконструкцию БОС

14:50, 28.08.2019 50
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Нефтехимики Нижнекамска осуществили масштабный апгрейд очистных сооружений — заменили устаревшие здания и оборудование, внедрили современную технологию очистки стоков и атмосферного воздуха. Сегодня в ПАО «Нижнекамскнефтехим» после реконструкции состоялось открытие биологических очистных сооружений (БОС). В торжестве приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, глава НМР Айдар Метшин, генеральный директор научно-производственной компании «Медиана-фильтр», г. Москва Александр Жадан. Как открывали обновленные БОС - в фоторепортаже "Реального времени".

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