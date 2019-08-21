«Политдиктант» для участников «ПолитЗавода»: в Казанской ратуше наградили победителей конкурса

Сегодня председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин встретился с финалистами республиканского проекта «ПолитЗавод». Мероприятие прошло в Казанской Ратуше. По завершении «Политического диктанта», который провела зампредседателя Госсовета РТ Римма Ратникова и который стал заключительным этапом конкурса «ПолитЗавод», состоялась церемония награждения победителей.
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