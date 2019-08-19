В Камских Полянах прошли соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК»

На автодроме Камских Полян прошли девятые республиканские соревнования по картингу на кубок «ТАИФ-НК». 67 юных гонщиков из 15 городов Татарстана соревновались в классах «Стриж», «Пилот» и «125-Стандарт». В каждом классе были определены победители, которые получили заслуженные призы и подарки.
По традиции, соревнования прошли при поддержке АО «ТАИФ-НК».
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