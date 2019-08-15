«JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер»: о чем «5:0» Евгения Борца

23:01, 15.08.2019 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на Пушечном дворе казанского кремля прошел большой юбилейный концерт «5:0» композитора и аранжировщика российской джазовой сцены, джазового пианиста Евгения Борца. Концерт состоялся в рамках XIII Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер».

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