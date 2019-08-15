Августовский педсовет на «Казань Экспо»: больше стобалльников, новые школы и качество обучения на татарском

Традиционное августовское совещание работников образования и науки прошло сегодня на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», где уже на следующей неделе состоится 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Worldskills». В совещании принимают участие президент РТ Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, замминистра просвещения РФ Ирина Потехина.
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