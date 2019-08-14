Обвинение для VIP-банкира: в Казани стартовал суд над Робертом Мусиным

Сегодня в Казани стартовал суд над VIP-банкиром Робертом Мусиным. Его обвиняют в злоупотреблениях полномочиями с ущербом для «Татфондбанка» и кредиторов на 53 млрд рублей. На заседание прибыли обманутые вкладчики вместе с новым лидером их движения Екатериной Косоуровой. Немало собралось и представителей прессы. Роберт Мусин также явился лично. Заседание суда - в фоторепортаже "Реального времени".
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