Банк «Аверс» отметил 29-летие со дня основания спортивным праздником

11:55, 12.08.2019 Сюжет:  ООО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 11
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» отметил свой 29-й день рождения в формате летних корпоративных игр.

Сотрудники Банка, поделившись на команды, состязались в ловкости и координации, интеллекте и скорости, силе и выносливости.

Участники мероприятия прошли все испытания, проявив отличную спортивную подготовку и умение работать в команде. Завершился праздник награждением победителей.

ООО Банк «Аверс». Лицензия № 415 от 9.06.2014 г.

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