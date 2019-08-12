Банк «Аверс» отметил 29-летие со дня основания спортивным праздником

Банк «Аверс» отметил свой 29-й день рождения в формате летних корпоративных игр.
Сотрудники Банка, поделившись на команды, состязались в ловкости и координации, интеллекте и скорости, силе и выносливости.
Участники мероприятия прошли все испытания, проявив отличную спортивную подготовку и умение работать в команде. Завершился праздник награждением победителей.
ООО Банк «Аверс». Лицензия № 415 от 9.06.2014 г.
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