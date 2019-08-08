Трэвел-блогинг или событийный туризм: участники молодежного турфорума представили свои проекты

В лофт-пространстве «Фабрика Алафузова» в Казани участники первого Молодежного туристического форума сегодня презентовали свои проекты. В направлении «Медиа в туризме: Интернет, СМИ и трэвел-блогинг» участники подготовили необычные трэвел-репортажи. По направлению «Событийный туризм и развитие территорий» они решали кейсы из разных аспектов туристической деятельности. А в направлении «Стартапы в сфере туризма и индустрии гостеприимства» были презентованы стартапы, которые смогут получить поддержку для дальнейшей реализации. В форуме, который проходит с 5 по 9 августа, принимают участие более 400 человек в возрасте от 18 до 30 лет из 35 регионов России, а также из Казахстана и Украины.