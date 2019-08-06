Библиотека умных решений «Смартека»: лучшие российские практики обсуждают в казанской «Точке кипения»

13:56, 06.08.2019 38
1/38
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Первая стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив для субъектов Приволжского федерального округа по вопросам реализации системной инициативы «Библиотека умных решений «Смартека» стартовала сегодня в казанской «Точке кипения» (ИТ-парк). Во встрече участвуют президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Марий Эл Александр Евстифеев и др.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи