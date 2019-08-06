Библиотека умных решений «Смартека»: лучшие российские практики обсуждают в казанской «Точке кипения»

Первая стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив для субъектов Приволжского федерального округа по вопросам реализации системной инициативы «Библиотека умных решений «Смартека» стартовала сегодня в казанской «Точке кипения» (ИТ-парк). Во встрече участвуют президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Марий Эл Александр Евстифеев и др.
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