«Не видите — мы кушаем»: Kremlin FoodFest на Кремлевской набережной

15:58, 02.08.2019 26
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Фестиваль еды Kremlin food fest проходит на Кремлевской набережной Казани 2, 3 и 4 августа. Гости праздника смогут отведать крафтовые пельмени, тайские блины, чешские трдельники, азотные коктейли, а потом сжечь калории во время танцевальных мастер-классов. Для детей подготовлена отдельная программа – игры, аквагрим, интерактивный театр-музей.

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