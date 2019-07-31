Мяч-гигант, барбершоп под открытым небом и футболисты на сцене: как «Рубин» открывал новый сезон

30 июля, на следующий день после победы над «Ахматом», футбольный клуб «Рубин» отметил открытие сезона встречей с болельщиками на Кремлевской набережной. Поклонники команды пообщались с игроками и тренерами и поучаствовали в организованной для них развлекательной программе.
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