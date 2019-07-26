Компания «ТАИФ-НК» приняла участие в акции «Помоги собраться в школу»

В Нижнекамске ТАИФ-НК дал старт республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Представители компании подарили будущим первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей портфели со школьными принадлежностями.
По традиции, ранцы укомплектовали всем необходимым к школе, внутри - тетради, дневники, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, ручки, карандаши, фломастеры, краски, пеналы и другие канцтовары.
Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года. Нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК», благодаря поддержке генерального директора Рушана Шамгунова, ежегодно вносит свой весомый вклад в подготовку детей к новому учебному году.
Партнерский материал
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым