Компания «ТАИФ-НК» приняла участие в акции «Помоги собраться в школу»

15:49, 26.07.2019 Сюжет:  ОАО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 12
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  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК

В Нижнекамске ТАИФ-НК дал старт республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Представители компании подарили будущим первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей портфели со школьными принадлежностями.

По традиции, ранцы укомплектовали всем необходимым к школе, внутри - тетради, дневники, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, ручки, карандаши, фломастеры, краски, пеналы и другие канцтовары.

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года. Нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК», благодаря поддержке генерального директора Рушана Шамгунова, ежегодно вносит свой весомый вклад в подготовку детей к новому учебному году.

Партнерский материал

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