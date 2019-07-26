Компания «ТАИФ-НК» приняла участие в акции «Помоги собраться в школу»

В Нижнекамске ТАИФ-НК дал старт республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Представители компании подарили будущим первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей портфели со школьными принадлежностями.

По традиции, ранцы укомплектовали всем необходимым к школе, внутри - тетради, дневники, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, ручки, карандаши, фломастеры, краски, пеналы и другие канцтовары.

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года. Нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК», благодаря поддержке генерального директора Рушана Шамгунова, ежегодно вносит свой весомый вклад в подготовку детей к новому учебному году.

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