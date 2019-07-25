Зеленая вода, дохлая рыба и неведомая пена: что происходит с Волгой у пляжа «Локомотив»

14:00, 25.07.2019 29
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  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева

Вода в Волге возле пляжа «Локомотив» неестественного зеленого оттенка с обильной пеной. Мертвой рыбой здесь усеян весь берег, а сама вода неприятно, резко пахнет. Тревожные сообщения казанцев о гибели птиц и рыбы на Волге в границах города проверяла корреспондент "Реального времени".

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комментарии

  • Анонимно 25 июля
    ничего страшного на первый взгляд нет
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