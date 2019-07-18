«Золотое звено» Большого Казанского кольца

15:00, 18.07.2019 21
1/21
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В татарстанской столице начали строить один из самых дорогостоящих участков Большого Казанского кольца: стоимость работ на участке от Булатова до Борисковской оценена в 2,92 млн руб. за погонный метр. О сроках сдачи важного звена кольцевой дороги, конструкции двухуровневой развязки, которая появится на пересечении Тульской и Фермского шоссе, и цене вопроса для собственников дач и частных домов, попавших в зону строительства, рассказали сегодня казанским журналистам.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи