Российское кольцо на Kazan Ring

В эти выходные на автодроме Kazan Ring проходит единственный в этом году этап чемпионата и Кубка России совместно с серией SMPFormula 4. В числе фаворитов Российской серии кольцевых гонок есть и представители Республики Татарстан. Так, в самом мощном классе «Туринг», где представлены 340-сильные автомобили международной категории TCR, до начала этапа лидировал Дмитрий Брагин на Hyundai i30N, представляющий казанскую команду «ТАИФ Моторспорт». За сегодняшними заездами наблюдали корреспонденты «Реального времени».
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