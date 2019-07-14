Российское кольцо на Kazan Ring

В эти выходные на автодроме Kazan Ring проходит единственный в этом году этап чемпионата и Кубка России совместно с серией SMPFormula 4. В числе фаворитов Российской серии кольцевых гонок есть и представители Республики Татарстан. Так, в самом мощном классе «Туринг», где представлены 340-сильные автомобили международной категории TCR, до начала этапа лидировал Дмитрий Брагин на Hyundai i30N, представляющий казанскую команду «ТАИФ Моторспорт». За сегодняшними заездами наблюдали корреспонденты «Реального времени».