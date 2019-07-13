Полеты над Кремлевской набережной: городской фестиваль воздушных змеев

16:30, 13.07.2019 20
1/20
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на Кремлевской набережной в Казани прошел пятый городской фестиваль воздушных змеев «Летать легко!». Для посетителей организовали мастер-классы по созданию змеев, любительский чемпионат самодельных воздушных змеев, игротеку.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи