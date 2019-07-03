Успехи Зеленодольской ТОСЭР: «ТатФарм», Solex, «Гефест» и «Посмотри на право»

Сегодня казанских журналистов пригласили оценить ТОСЭР «Зеленодольск». До конца 2019 года здесь планируется привлечь еще 8 резидентов, которые за 10 лет реализации инвестиционных проектов могут вложить более 3,2 млрд рублей инвестиций и создать порядка 980 новых рабочих мест. В пресс-туре побывали корреспонденты «Реального времени».
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