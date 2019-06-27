«Бессмертный в поэзии»: Пекинский театр представил казанскому зрителю спектакль «Ли Бай»

21:20, 27.06.2019 39 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В казанском театре им.В.И.Качалова завершается Международный театральный фестиваль «Европа-Россия-Азия». 27, 28, 29 июня финальным аккордом этого театрального форума стал спектакль Пекинского народного художественного театра «Ли Бай». Главный герой – реальная историческая личность, выдающий поэт «Золотого века китайской поэзии», политический и общественный деятель Ли Бай. Штатный советник принца Юна, после поражения войск последнего Ли Бай был заключен под стражу и приговорен к смертной казни, замененной на изгнание. После помилования поэт в возрасте 60 лет, когда империю вновь вовлекают в военные действия, присоединяется к армии для продолжения борьбы. Спектакль идет на китайском языке с переводом в субтитрах.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    Спектакль просто превосходный! Никакой "экзотики" и переигрыша. Отдельно поблагодарю китайского консула, который предоставил контрамарку.
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