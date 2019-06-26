Pax Tatarica: в Казани обсуждают наследие государственности Золотой Орды

13:16, 26.06.2019 32 7
1/32
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани начал работу VI Международный Золотоордынский форум «Pax Tatarica: Генезис и наследие государственности Золотой Орды». На мероприятие приняли приглашение более 100 ученых и исследователей из 14 стран. Центральным событием форума станет Международная конференция «Государственность Золотой Орды и татарских ханств: традиции, идеи, новации, кризисы». В программе конференции 95 докладов ученых-историков, археологов, религиоведов, нумизматов и других исследователей золотоордынской тематики. Открытие форума — в фоторепортаже «Реального времени».

Распечатать материал

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 26 июня
    Интересное событие.
    И название интригующее.
    Ответить
  • Анонимно 26 июня
    А более подробный репортаж РВ сделает?
    Ответить
    Анонимно 26 июня
    сделает. ждите
    Ответить
  • Анонимно 26 июня
    Акции Болгара продаем, акции Сарай-Бату покупаем
    Ответить
  • Анонимно 26 июня
    Не IV, а VI форум. исправьте
    Ответить
  • Анонимно 26 июня
    Болгар-первая столица Золотой Орды
    Ответить
    Анонимно 00:09
    Не столица, а временная ставка Батыя. Где он наслаждался местью за проигранную его предшественниками Баранью битву, ровнял мужчин-булгар во размеру колеса арбы и делил женщин и девушек между своими нойонами и воинами. Ну и себе оставлял маленько. А некоторые счастливо мнят себя его потомками. А не таких ли принято манкуртами называть?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи