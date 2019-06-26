Pax Tatarica: в Казани обсуждают наследие государственности Золотой Орды

Сегодня в Казани начал работу VI Международный Золотоордынский форум «Pax Tatarica: Генезис и наследие государственности Золотой Орды». На мероприятие приняли приглашение более 100 ученых и исследователей из 14 стран. Центральным событием форума станет Международная конференция «Государственность Золотой Орды и татарских ханств: традиции, идеи, новации, кризисы». В программе конференции 95 докладов ученых-историков, археологов, религиоведов, нумизматов и других исследователей золотоордынской тематики. Открытие форума — в фоторепортаже «Реального времени».

