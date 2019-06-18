Почти королева: казанская шахматная победа Александры Горячкиной

Сегодня в Казани завершился турнир претенденток ФИДЕ. Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей турнира за два тура до финиша. Самая юная участница турнира набрала 9,5 очка из 14. Александра Горячкина получила право участвовать в матче за звание чемпионки мира против Цзюй Вэньцзюнь (Китай), призовой фонд которого составит 500000 евро
Почетными гостями церемонии закрытия турнира стали президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский и министр спорта РТ Владимир Леонов.
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