ТАИФ-НК принял участие в праздновании Сабантуя-2019

В Нижнекамске отметили один из главных традиционных национальных праздников Сабантуй, активное участие в котором приняла компания ТАИФ-НК. На протяжении многих лет предприятие организует в культурно-спортивном комплексе «Ильинка» тематическую площадку, где предлагает гостям праздника насыщенную развлекательную программу.

Площадку компании посетили первый заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан Марат Муратов, генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган, которых встретил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов. Гости приняли участие в мастер-классе по тиснению на коже и изготовлению брелоков.

Для посетителей ТАИФ-НК организовал концерт с выступлениями исполнителей татарских эстрадных песен. Также все могли сфотографироваться с золотыми «живыми скульптурами» - специалистами рабочих профессии, а также ростовой куклой белого медведя.

Партнёрский материал