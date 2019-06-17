ТАИФ-НК принял участие в праздновании Сабантуя-2019

В Нижнекамске отметили один из главных традиционных национальных праздников Сабантуй, активное участие в котором приняла компания ТАИФ-НК. На протяжении многих лет предприятие организует в культурно-спортивном комплексе «Ильинка» тематическую площадку, где предлагает гостям праздника насыщенную развлекательную программу.
Площадку компании посетили первый заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан Марат Муратов, генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган, которых встретил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов. Гости приняли участие в мастер-классе по тиснению на коже и изготовлению брелоков.
Для посетителей ТАИФ-НК организовал концерт с выступлениями исполнителей татарских эстрадных песен. Также все могли сфотографироваться с золотыми «живыми скульптурами» - специалистами рабочих профессии, а также ростовой куклой белого медведя.
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