Казань попрощалась с Red Bull Air Race

Сегодня в Казани завершился последний российский этап Red Bull Air Race. Победителем этапа стал японец Ёсихидэ Муроя. После двух этапов сезона он лидирует в общем зачете чемпионата мира с 53 очками, Мартин Шонка из Чехии занимает вторую строчку с 44-мя, третьим идет австралиец Мэтт Холл, на счету у которого 36 очков. Следующая гонка пройдет на озере Балатон в Венгрии 13–14 июля.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым