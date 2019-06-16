Казань попрощалась с Red Bull Air Race

Сегодня в Казани завершился последний российский этап Red Bull Air Race. Победителем этапа стал японец Ёсихидэ Муроя. После двух этапов сезона он лидирует в общем зачете чемпионата мира с 53 очками, Мартин Шонка из Чехии занимает вторую строчку с 44-мя, третьим идет австралиец Мэтт Холл, на счету у которого 36 очков. Следующая гонка пройдет на озере Балатон в Венгрии 13–14 июля.

