Как прорваться к грантам? В Казани проходит региональный этап Всероссийского конкурса для IT-специалистов

Сегодня в Казани, на площадке ИТ-парка стартовал региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» – флагманского проекта АНО «Россия – страна возможностей». Командам полуфиналистов из Татарстана и Марий Эл в течение 36-часового хакатона предстоит разработать прототипы цифровых продуктов, призванных помочь в решении острых проблем здравоохранения, образования и науки, госуправления, ЖКХ и других отраслей. По результатам хакатона участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз в размере 500 тысяч рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.