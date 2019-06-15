«Изге Болгар жыены — 2019»: новые музеи, соревнования по корэш и традиционный полуденный намаз

21:00, 15.06.2019 46
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Болгаре прошел традиционный съезд мусульман «Изге Болгар жыены», посвященный годовщине принятия ислама Волжской Булгарией. Ежегодно праздник собирает десятки тысяч мусульман со всей России и из-за рубежа. В форуме приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев посетили новые музеи, открытые на территории Древнего Болгара, посетили площадку соревнований по борьбе на поясах и приняли участие в коллективном полуденном намазе на Соборной площади. За торжествами в Болгаре наблюдали корреспонденты «Реального времени».

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