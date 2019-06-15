И взлетим, и поплаваем: как проходит первый день Red Bull Air Race в Казани

15−16 июня Казань в третий - и последний - раз принимает Red Bull Air Race. Наблюдать за авиагонками можно с трибун, а также из Парка развлечений у «Чаши», где работают аттракционы, развлекательные зоны, фуд-корты. Сегодня на турнире побывали корреспонденты «Реального времени».
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