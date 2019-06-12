Казань на высоте: в День России над парком Победы подняли государственный флаг

14:00, 12.06.2019 29
1/29
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, в День России, в казанском парке Победы подняли государственный флаг Российской Федерации на 50-метровый флагшток. Флагшток установлен в рамках национальной культурно-патриотической программы «Держава 21 век», которая реализуется по инициативе Общественной палаты РФ. Подобные флагштоки уже появились в Волгограде и Омске, а к 2020 году их планируется установить во всех субъектах страны.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи