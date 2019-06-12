Казань на высоте: в День России над парком Победы подняли государственный флаг

Сегодня, в День России, в казанском парке Победы подняли государственный флаг Российской Федерации на 50-метровый флагшток. Флагшток установлен в рамках национальной культурно-патриотической программы «Держава 21 век», которая реализуется по инициативе Общественной палаты РФ. Подобные флагштоки уже появились в Волгограде и Омске, а к 2020 году их планируется установить во всех субъектах страны.