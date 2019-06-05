«Балтийский» «Макбет»: фестиваль «Европа-Россия-Азия» на качаловской сцене

22:18, 05.06.2019 16
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Международный театральный фестиваль «Европа-Россия-Азия» продолжился в июне сплавом европейской и российской театральных школ: петербургский театр «Балтийский дом» представил шекспировского «Макбета» в интерпретации одного из  известных европейских режиссеров Люка Персеваля. Спектакль прошел на Качаловской сцене 4 и 5 июня. Напомним, стартовал фестиваль в апреле спектаклем Ларса-Оле Вальбурга «На западном фронте без перемен» по всемирно известному роману Эриха-Марии Ремарка.

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