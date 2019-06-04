Сегодня, 4 июня, мусульмане отмечают Ураза байрам (Ид аль-Фитр). Празднование окончания месяца поста проходит во всех мечетях России. И в ряде регионов страны сегодняшний день объявлен выходным. Если в селах Татарстана богослужения состоялись через полчаса после восхода солнца, то в мечети городов республики верующих пригласили на молитву к семи утра. Уникальность праздничного вагаза, который был прочитан в мечети «Ярдэм» города Казани, заключается в том, что он проводился с сурдопереводом — жестовым языком для глухонемых. На богослужении присутствовал фотокорреспондент «Реального времени».

Основной площадкой в Казани была выбрана Галеевская мечеть. Именно здесь провел торжественную проповедь (хутбу) председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин. Также муфтий возглавил праздничную молитву (гает-намаз). В богослужении принял участие и президент РТ Рустам Минниханов.

Обращаясь к верующим, Камиль хазрат рассказал о значимости месяца Рамадан и пользе поста. Также он поздравил всех со светлым праздником и зачитал тексты поздравлений от президента РФ Владимира Путина и главы Татарстана. Прямая трансляция из Галеевской мечети велась на телеканале ТНВ. Отметим, что в этот день Первый канал традиционно вещает из уфимской мечети «Ляля-Тюльпан», где выступает верховный муфтий Талгат Таджуддин, а «Россия1» — из Московской соборной мечети, в которой идет проповедь председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина.

В 2019 году Рамадан продолжался 29 дней — с 6 мая по 3 июня. В светлое время суток верующие держали пост, отказывая себе в пище, питье и интимных отношениях. С заходом солнца начиналась вечерняя трапеза (ифтар). В этом году в столице РТ провели VII Республиканский ифтар на «Казань Арене», на котором был побит собственный рекорд по количеству разговляющихся — 15 тысяч человек. В ночное время совершались дополнительные молитвы — таравих-намазы. Кроме того, в течение священного месяца мусульманам вменяется в обязанность специальная выплата — фитр-садака. Согласно решению ДУМ РТ, в этом году ее минимальный размер составляет от 100 до 600 рублей (для состоятельных граждан).



