Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

1 июня, Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с Днем защиты детей.

«Мы давно дружим с Детской республиканской клинической больницей и рады поздравить маленьких пациентов с Днем защиты детей. Дети — это самое ценное, что есть в жизни, и мы от всего сердца желаем, чтобы ребята поскорее выздоравливали. Для детей, проходящих лечение в ДРКБ мы приготовили небольшие наборы для творчества, а также передали отделению онкогематологии пурифайеры, которые помогут поддержать иммунитет и сделать пребывание маленьких пациентов в клинике чуть более комфортным», — отметила Аида Волкова, председатель правления Банка.

В этот день для маленьких пациентов на территории Детской республиканской клинической больнице был организован праздник. Юные артисты, победители фестиваля «Созвездие — Йолдызлык», подарили маленьким пациентам радость, улыбки и отличное настроение, а сотрудники Банка «Аверс» вручили детям подарки.

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