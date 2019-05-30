Кто бросит вызов чемпиону? В Казани стартует турнир претенденток по шахматам

Сегодня в отеле «Kazan Palace» прошла торжественная церемония открытия турнира по шахматам, на котором сильнейшие шахматистки будут бороться за выход на матч за звание чемпионки мира. Почетными гостями мероприятия стали исполнительный директор международной шахматной федерации ФИДЕ Виорел Бологан, заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский, первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.



В соревнованиях с призовым фондом 200 000 евро примут участие восемь выдающихся гроссмейстеров современности: Мария Музычук (Украина, рейтинг ФИДЕ – 2563), Екатерина Лагно (Россия, 2554), Александра Костенюк (Россия, 2546), Анна Музычук (Украина, 2539), Александра Горячкина (Россия, 2522), Тань Чжунъи (Китай, 2513), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2510) и Валентина Гунина (Россия, 2506).

