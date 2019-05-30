ITSF-2019: эксперты обсудят в Казани формирование возможностей для цифровой трансформации

Форум для ведущих специалистов и управленцев в области информационных технологий ITSF проходит в Казани 30 и 31 мая. Главной темой ежегодного мероприятия на этот раз стало формирование возможностей для цифровой трансформации. В этом году в работе форума принимают участие представители 300 компаний в сфере атомной энергетики, финансового сектора, нефтегазового комплекса, энергетики, металлургии, промышленности и др.
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