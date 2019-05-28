Сотрудники ТАИФ-НК приняли участие в праздновании Дня химика

В Нижнекамске состоялось празднование республиканского Дня химика с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, заместителем премьер-министра Республики Татарстан — министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова, генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, а также представителей всех крупнейших химических предприятий республики.
Официальная часть началась с осмотра выставки: Рустам Минниханов посетил стенд АО «ТАИФ-НК», где были представлены образцы основных видов продукции — бензины, дизельное топливо, керосин, авиакеросин и битум. Всего компания производит более 28 наименований нефтепродуктов и является лидером в российской нефтеперерабатывающей отрасли.
На республиканском Дне химика прошло награждение работников отрасли. Оператор технологических установок нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Валерий Спиридонов стал лауреатом в номинации «Ветеран химической отрасли». Еще двоим сотрудникам было присвоено почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан»: машинист технологических насосов нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Сергей Комаров и оператор технологических установок завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Ришат Гайфуллин получили награду из рук президента Татарстана Рустама Минниханова.
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