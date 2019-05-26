Праймериз «Единой России» в Татарстане: проголосовали Шаймиев и Мухаметшин

Глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев проголосовали сегодня на предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Татарстане. Для голосования они прибыли на счетный участок №16, расположенный в лицее №116 на улице Жуковского.



Для предварительного голосования «Единая Россия» открыла в Татарстане 460 счетных участков. На праймериз планируется отобрать кандидатов от партии в Госсовет РТ. Всего на праймериз в Татарстане выдвигаются 222 человека.

