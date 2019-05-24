Баскетбольный «боевик» продолжается: УНИКС уступил «Химкам»

Во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС проиграл «Химкам» со счетом 98:103. В результате «Химки» сравняли счет в серии. Самым результативным игроком стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, который набрал 25 очков. Следующий матч между «Химками» и УНИКСом состоится 27 мая.
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