Баскетбольный «боевик» продолжается: УНИКС уступил «Химкам»

22:16, 24.05.2019 45
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС проиграл «Химкам» со счетом 98:103. В результате «Химки» сравняли счет в серии. Самым результативным игроком стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, который набрал 25 очков. Следующий матч между «Химками» и УНИКСом состоится 27 мая.

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комментарии 0

комментарии

  • Анонимно 00:02
    кажется, что это лучший фотореп у вас тут за этот год....
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  • Анонимно 00:35
    Кажется, это самый крутой реп, и тут тренера нашего Уникса видно. Он реально в теме и переживает!!
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