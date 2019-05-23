Накипело! Как в Казани открывали новое инновационное пространство

20:00, 23.05.2019 31
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в казанском IT-парке открылось пространство коллективной работы «Точка кипения — Казань». Организатор «Точек» — Агентство стратегических инициатив. Первая «Точка» открылась осенью 2013 года в Москве. Как поясняют организаторы, казанская «Точка кипения» объединит предпринимателей, студентов, ученых, активную молодежь для создания и продвижения инновационных проектов Татарстана. В новой «Точке» побывали корреспонденты «Реального времени».

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