Накипело! Как в Казани открывали новое инновационное пространство

Сегодня в казанском IT-парке открылось пространство коллективной работы «Точка кипения — Казань». Организатор «Точек» — Агентство стратегических инициатив. Первая «Точка» открылась осенью 2013 года в Москве. Как поясняют организаторы, казанская «Точка кипения» объединит предпринимателей, студентов, ученых, активную молодежь для создания и продвижения инновационных проектов Татарстана. В новой «Точке» побывали корреспонденты «Реального времени».
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